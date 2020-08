Mario stürzte wieder runter!

„Das Besondere am Double-Drop-Wasserfall am Teigadeln ist, dass es zuerst acht und dann zwölf Meter runtergeht. Er ist in Kanu-Kreisen der wohl bekannteste und schönste der Welt. Es war echt geil - und ich blieb verletzungfrei“, erzählt der Glanegger, der sich auch auf dem Store-Ula-Fluss im Wildwasser-Mekka Rondane den „Matze Drop“ (siehe Video) runterjagte. Das machen so wenige, dass sogar der norwegischen Rundfunk NRK einen Videobeitrag über Mario brachte! „Eine Ehre!“, strahlte Leitner.