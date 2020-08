Die Allrounderin greift nach dem nächsten Titel

Mit den Dallago-Brüdern übt sie regelmäßig für die Red Bull Weltserie: „Bisher bin ich in Rautalampi und auf der Winterleiten zweimal Dritter geworden, in Russland und Kanada bin ich in Führung liegend gestürzt - irgendwann will ich eine echt gute Saison raushauen. So kann und will ich das nicht stehen lassen!“