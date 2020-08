Polizist drückt Knie gegen Kopf von Jugendlichem

Ein Video eines umstrittenen Polizeieinsatzes in Düsseldorf sorgt für große Aufregung in den sozialen Netzwerken und verbreitet sich dort rasant. Es zeigt einen deutschen Polizisten, der auf dem Kopf eines Jugendlichen kniet. Die Aufnahme weckt Erinnerungen an die Festnahme von George Floyd in den USA, der bei einem ähnlichen Vorfall ums Leben kam.