Seoul: Tausende Kirchenmitglieder unter Quarantäne

Religiöse Versammlungen verboten

Wegen derzeit wieder steigender Corona-Infektionen hatten die südkoreanischen Behörden am Wochenende religiöse Versammlungen in der Hauptstadt Seoul und in der Nachbarprovinz Gyeonggi verboten. Tausende Menschen hielten sich aber nicht an das Verbot. Die Behörden riefen die Bevölkerung in den Regionen zudem dazu auf, nicht zwingende Reisen zu unterlassen.