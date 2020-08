Unwetter sorgen für Überschwemmungen

Der Fahrer des Taxis konnte sich noch rechtzeitig retten, sein Fahrzeug wurde weggespült. In der Bezirkshauptstadt standen in kürzester Zeit Dutzende Keller unter Wasser. Um mit dem Auspumpen nachzukommen, mussten Feuerwehren aus den Nachbarorten ihren Kameraden rasch zu Hilfe eilen. Insgesamt waren 150 Freiwillige im Einsatz. Teilweise wurden sogar Sandsäcke aufgeschichtet, um die Wassermassen stoppen zu können. In Grieselstein retteten die Helfer zwei Menschen aus einem Auto. „Die schweren Regenfälle erinnern an das Jahrhunderthochwasser 2014“, heißt es von der Stadtfeuerwehr Jennersdorf.