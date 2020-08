Großeinsatz wegen Gasleck an Hybrid-Auto in Garage

Ein undichtes Hybridfahrzeug, das mit Erdgas betrieben wird, hat Samstagmittag zu einem Großeinsatz in der Salzburger Altstadt geführt. In der Tiefgarage des Spitals der Barmherzigen Brüder war Gasgeruch bemerkt und Alarm geschlagen worden. Die Konzentration des Gemischs war in der Nähe des Autos so hoch, dass Explosionsgefahr bestand. Ein Abdichten des Lecks war nicht möglich.