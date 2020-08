Trump zweifelt Harris‘ Recht auf Kandidatur an

Streit um Auslegung der Verfassung

Harris wurde 1964 im US-Staat Kalifornien als Tochter von Einwanderern aus Jamaika und Indien geboren. Die Senatorin ist damit US-Bürgerin und darf Vizepräsidentin werden. Doch Eastman warf in seinem Kommentar die Frage auf, ob denn die Auslegung des 14. Verfassungszusatzes von den Verfassern so ausgelegt worden sei, wie es in der Praxis aussehe. Der Verfassungszusatz sagt Folgendes: „Alle Personen, die in den Vereinigten Staaten geboren oder eingebürgert sind und ihrer Gesetzeshoheit unterstehen, sind Bürger der Vereinigten Staaten und des Einzelstaates, in dem sie ihren Wohnsitz haben.“ Eastman betont, dass die Formulierung „und ihrer Gesetzeshoheit unterstehen“ eben auf Immigranten nicht zutreffe. Zudem habe der Supreme Court noch keine entsprechende Entscheidung gefällt.