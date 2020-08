Rekordhalter im Eisschrank

Abkühlung – danach sehnen sich wohl alle in der derzeitigen Sommerhitze. Doch so beinhart wie Josef Köberl wird’s wohl keiner angehen: Der Extremsportler will am 5. September in Melk einen neuen Weltrekord aufstellen und zweieinhalb Stunden im Eis ausharren. Vor einem Jahr hat er in Wien bereits zwei Stunden und acht Minuten in einem – im wahrsten Sinne des Wortes – Eisschrank ausgeharrt.