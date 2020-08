Online-Tool verrät: „Bin ich in Pornos?“

Zwei Euro pro Überprüfung

Die Website richtet sich damit laut eigenen Angaben zum einen an Personen, die überprüfen möchten, ob pornografische Inhalte von ihnen über Dritte weiterverbreitet wurden, zum anderen an Menschen, die befürchten, dass pornografisches Material ohne ihr Wissen erstellt und verbreitet worden sein könnte - etwa durch sogenannte Deepfake-Technologie, bei der - vornehmlich - Gesichter durch künstliche Intelligenz etwa in bereits existierende Pornos hineinmanipuliert werden. Zur Überprüfung, ob das eigene Konterfei in Videos zu finden ist, müssten Nutzer lediglich ein Bild von sich hochladen, wobei für eine einmalige Überprüfung zwei Euro fällig werden.