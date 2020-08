„Summer in the City“ in Graz: Samstag ist Schluss!

Sperrstund’ is’! Der Gastro-Event „Summer in the City“ in Graz endet ganz überraschend schon am Samstag. Wegen einer anderen Veranstaltung hätte man für drei Tage den Karmeliterplatz räumen müssen. Das war den Gastronomen um den Univiertel-Wirt Wolfgang Nusshold - auch in Anbetracht der Vorgeschichte - zu viel.