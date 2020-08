City-Fahrverbot: Neue Schilder kosten 85.000 Euro

Stenzel schimpft Figl „grünen Handlanger“

Auch die vom Rücktritt zurückgetretene Kandidatin der FPÖ, Ursula Stenzel, steigt in den Ring. Sie will das City-Fahrverbot überhaupt ausbremsen und so ihr früheres Amt als Bezirksvorsteherin zurückerobern. Stenzel: „Ich will verhindern, dass den Menschen das Autofahren so vermiest wird, dass sie gar nicht mehr einsteigen wollen. Es ist bedenklich, was sich der 1. Bezirk alles bieten lässt. Figl ist ja nur mehr ein Handlanger der Grünen.“