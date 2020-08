Hohe Geldstrafen für Versicherungsbetrüger

„Geschätzte 500 Millionen Euro Schaden entsteht dem Versicherungsverband durch Betrug“, betonte Anwalt Gunter Ledolter am Dienstag in seinem Schlussplädoyer. Er vertrat die Opfer. Seit Mittwoch wurde in 16 Männern und Frauen der Prozess gemacht, weil sie Auto- und Haftpflichtfälle fingiert haben. Elf Angeklagte kamen mit einer Diversion (Geldbußen) davon. Der Rest wurde zu teils hohen Geldstrafen (1200 Euro bis 14.400 Euro) bzw. bedingten Haftstrafen (zehn bis elf Monate) nicht rechtskräftig verurteilt.