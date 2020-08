Saisonfinale der Motorrad-WM steigt in Portugal

Der Kalender der Motorrad-Weltmeisterschaft wird mit dem Grand Prix von Portugal in Portimao um ein zusätzliches Event erweitert! Das bestätigte der Motorrad-Weltverband FIM am Montag offiziell. Nach dem ursprünglich geplanten Saisonfinale in Valencia wird demnach am 22. November mit der Portimao-Premiere noch ein 14. Renn-Wochenende stattfinden.