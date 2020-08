Angst bremst die Tourismus-Tests

Knapp 6000 Interessierte aus Tourismusbetrieben haben sich diese Woche zum Corona-Test angemeldet, gut 300 Personen weniger als in der Vorwoche. Salzburger Land Tourismus Geschäftsführer Leo Bauernberger erklärt sich das so: „Jetzt in der Hochsaison wird jede Hand gebraucht, da bleibt wenig Zeit für Tests. Auch schwingt bei manchen Betrieben Angst mit, bei einem positiven Fall schließen zu müssen.“ Er hofft, dass die Test-Bereitschaft wieder steigt.