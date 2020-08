Mädchen überfielen und quälten eine 13-Jährige

Die beiden einheimischen Mädchen stehen in Verdacht, die 13-Jährige gegen 14.20 Uhr in der Mentlgasse in Innsbruck tätlich angegriffen, beraubt und vorsätzlich verletzt zu haben. „Sie rissen der Geschädigten mit Gewalteinwirkung die Handtasche aus der Hand und stahlen daraus die Earpods und Zigaretten“, heißt es seitens der Polizei.