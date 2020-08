Mordalarm in NÖ: Ehefrau (80) erstochen

Frauenmord in Niederösterreich: Ein betagter Pensionist soll Donnerstagfrüh seine Ehefrau (80) mit einem Küchenmesser erstochen haben. Der Verdächtige wurde in den frühen Morgenstunden festgenommen. Gegenüber der Polizei hat er die Tat bereits gestanden. Anrainer erzählten der „Krone“, dass der 88-Jährige als beliebt galt, sich aber in den letzten Wochen stark zurückgezogen habe.