Mönche des Benediktinerstiftes sind in Quarantäne

Besonders schmerzhaft für die Glaubensbrüder: Erst am Mittwoch verstarb Pater Konrad an einer schweren Erkrankung, der Tod steht aber nicht mit Covid-19 in Zusammenhang. Aufgrund der Quarantäne-Situation könne auch zurzeit kein Begräbnis gefeiert werden, heißt es ebenfalls auf der Homepage.