Richard Lugner: Keine Unterstützung für Strache!

Heinz-Christian Strache ist in Wahlkampfzeiten immer ein gern gesehener Gast in der Lugner City gewesen, zog er dort doch die Massen in den Shoppingtempel. Doch damit ist jetzt wohl Schluss. Richard Lugner ist sauer auf den Politiker. Verärgert stellt er klar, dass er diesen in keinster Weise unterstütze.