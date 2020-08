Zahnärztemangel: FPÖ für „Quote auch ohne die EU“

„Gefahr im Verzug“

Bisher waren 75 Prozent der Studienplätze für Österreicher (inkl. Südtiroler) reserviert. Die EU hat diese Quote abgeschafft. FPÖ-Europa- und Bildungssprecher LA Christofer Ranzmaier fordert von der Bundesregierung die „Verordnung einer Quote im Bereich der Zahnmedizin auch ohne Genehmigung der EU noch für den heurigen Test“. Es sei längst Gefahr in Verzug. „Grund genug, im Sinne der medizinischen Versorgungssicherheit auch endlich selbstständig Fakten zu schaffen und zu handeln“, sieht Ranzmaier die Türkis-Grüne Regierung gefordert.