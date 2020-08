4 Bundesheersoldaten nach Übung positiv getestet

Coronavirus-Fälle beim Bundesheer: Wie die „Krone“ am Samstag erfuhr, sind bei der Lehrkompanie Langenlebarn in Niederösterreich vier Soldaten positiv auf Covid-19 getestet worden. Die Betroffenen hatten sich offenbar bei einer Übung in Hollabrunn angesteckt. Die Kontaktverfolgung habe jedoch gut funktioniert, hieß es aus dem Verteidigungsministerium.