Berger: „Alle drei Österreicher haben Siegchancen“

DTM-Chefvermarkter Gerhard Berger traut dem Österreicher-Trio Lucas Auer, Philipp Eng und Ferdinand Habsburg in der am Samstag in Spa startenden Saison einiges zu. „Alle drei Österreicher haben das Zeug, Rennsiege einzufahren. Alle drei sitzen in Topautos“, erklärte Berger. Vor dem Hintergrund der starken rot-weiß-roten Präsenz bedauert der Tiroler den Wegfall der Liveübertragungen im ORF.