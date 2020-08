Eisriesenwelt: „Schließen heuer nicht positiv ab“

Am 12. Juli geschah das tragische Unglück: Der 14-jährige Ali starb durch einen Felsschlag beim Weg zur Eisriesenwelt. Der Tod des Flüchtlings aus dem Irak löste eine vorläufige Sperre der Eishöhle aus. Nun rückt die Wiedereröffnung in großen Schritten näher. Geschäftsführer Fritz Oedl will die Montage der Steinschlagnetze vor dem Eingang bis Freitag abschließen. „Die Schutznetze konnten sehr schnell geliefert werden. Wir sind erleichtert am Samstag aufsperren zu können und so noch ein wenig von der verpatzten Saison zu haben“, sagt Oedl.