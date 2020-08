Feiern in Corona-Zeiten: „Maske trägt hier keiner“

Bratislava, Samstag 25. Juli - am Vortag wurde in Wien, nur ein paar Kilometer die Donau stromaufwärts, die Maskenpflicht in vielen öffentlichen Räumen wiedereingeführt. An einen Betrieb in Nachtclubs und Diskotheken ist in Österreich nicht zu denken, Lokale müssen spätestens um 1 Uhr früh ihre Türen schließen. Was Österreichs Nachtgastronomen schon länger anprangern, ist Realität geworden: immer mehr partyhungrige Menschen suchen ihr Glück hier in „Partyslava“, wie es von vielen Touristen mittlerweile genannt wird.