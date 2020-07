Wiesberger misst sich bei WGC-Turnier mit Elite!

US Open wegen Corona ohne Zuschauer

Die für 17. bis 20. September im Winged Foot Golf Club in Mamaroneck (New York) angesetzten US Open im Golf werden indes wegen der Covid-19-Pandemie ohne Zuschauer abgehalten. Es ist das zweite Major-Turnier, das ohne Fans stattfindet, auch bei den PGA Championship in der kommenden Woche in San Francisco werden die Profis ohne die Unterstützung auf dem Platz auskommen müssen.