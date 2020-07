„Skater XL“ ist auf PC und Konsolen gerollt

Nacht fast anderthalb Jahren im „Early Access“ auf Steam hat das Warten endlich ein Ende: Entwickler Easy Day Studios hat am Mittwoch sein „ultimatives“ Skateboarding-Game „Skater XL“ in der finalen Version für PC, PS4, Xbox One veröffentlicht. Die Switch-Version soll in Bälde folgen. Als spielbare Charaktere mit dabei sind unter anderem Brandon Westgate, Tiago Lemos, Evan Smith und Tom Asta. Wir zeigen den offiziellen Launch-Trailer.