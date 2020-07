Sicherheitsrat-Eklat: Opposition verließ Sitzung

ÖVP: Kurz blieb wegen Erkrankung fern

Aus dem Kanzleramt hieß es dazu, Kurz sei krankheitsbedingt verhindert gewesen. Am Ministerrat dürfte er aber am Mittwoch wieder teilnehmen können. Kein Verständnis für den Auszug der Oppositionsparteien zeigten die Türkisen. „Die Opposition ist nicht an sachlicher Arbeit und Aufklärung interessiert“, meinte Wehrsprecher Michael Hammer. „Der heutige Auszug aus dem Nationalen Sicherheitsrat bescheinigt einmal mehr, dass sich die Opposition immer mehr in Sicherheitsfragen unwürdig verhält. Sie verhindert damit Aufklärung, aber mit dem Auszug aus dem Sicherheitsrat ist das Thema noch lange nicht erledigt.“