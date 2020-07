Partnersuche mit Augenzwinkern

Laut einer Umfrage von Parship im März 2020 hat die Corona-Pandemie bei rund 42 Prozent der männlichen Befragten und bei rund einem Drittel der weiblichen Befragten zur Folge, dass sie sich einsam fühlen. Auch die Macher von Pointen & Püree - Werbefachfrau Andrea Petermann und Moderatorin und Comedy-Lady Heike Montiperle - haben aus ihrem Umfeld mitbekommen, dass die Einsamkeit während des Corona-Lockdowns ein Thema im Ländle war. Deshalb wurde die Idee geboren, eine Veranstaltung für Singles ins Leben zu rufen. Mit ins Boot holten sie Eventprofi Karin Peer und als Location dient am 2. August der Rosensaal im Freihof in Sulz. „Abgesehen von links oder rechts wischen, wie es bei Tinder so Usus ist, gibt es wenige Möglichkeiten sich kennen zu lernen“, erörtert Karin Peer die Situation für Menschen, die derzeit auf der Suche nach einem Partner sind.