WHO meldet weltweiten Rekordanstieg an Infektionen

Sorge um Europa

Beunruhigend seien auch neue Corona-Infektionsherde in Europa. „Der jüngste Neuanstieg der Corona-Zahlen infolge der Lockerung von Abstandsregeln in einigen Ländern gibt sicherlich Anlass zur Sorge“, so die Sprecherin des WHO-Regionalbüros für Europa. Sie rief die Länder dazu auf, Hygiene- und Gesundheitsauflagen notfalls wieder zu verschärfen.