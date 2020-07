EU-Parlament lehnt Gipfel-Kompromiss ab

Grünen-Delegationsleiterin Monika Vana begrüßte das Votum. „Das Europaparlament wird die anstehenden Verhandlungen mit dem Rat dafür nutzen, Verbesserungen beim EU-Finanzrahmen zu erstreiten, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen“, so Vana in einer Aussendung. ÖVP-Delegationsleiterin Angelika Winzig stimmte hingegen gegen die Entschließung. „Die Einigung der Mitgliedstaaten, die wesentlich auch die Handschrift Österreichs trägt“, sei ein historischer Kompromiss, dem europäische Solidarität zugrunde liegt. Auch „weil der Text die Einigung der Mitgliedstaaten insgesamt eher negativ bewertet, habe ich gegen die Resolution gestimmt“, so Winzig in einer Mitteilung.