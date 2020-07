„Einfluss entscheidender als Zahlen beim Gipfel“

Beim Thema Rechtsstaatlichkeit habe sich der ungarische Premier Viktor Orban „relativ stark durchgesetzt“, weil Frankreichs Präsident Emmanuel Macron oder Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel hier sehr stark Druck gemacht hätten. „Wir Frugale wären hier noch härter gewesen“, so Kurz. In Verhandlungen setze man sich nie zu 100 Prozent durch, doch entscheidend sei, dass jetzt eine neue Gruppe mit fünf Staaten entstanden sei mit gemeinsam so viel Gewicht wie früher Großbritannien. Er setze sich für ein wirtschaftsstarkes und schlankes Europa und den vorsichtigen Umgang mit Steuergeldern ein, so Kurz, daher habe er nichts gegen den Vergleich mit Großbritannien in dieser Frage.