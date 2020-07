Zehn Asylwerber in Heim illegal beschäftigt

Am 25. September 2019 sorgte die „Tiroler Krone“ mit dem Artikel „Brisant: Offizielle und inoffizielle TSD-Dienstpläne“ für Aufsehen. Der Anlass dafür waren zwei Dienstpläne, ausgearbeitet für Oktober 2018 für den „Sicherheitsdienst“ in der Unterkunft „Trientlgasse 2-6“ in Innsbruck. Die beiden Dienstpläne unterscheiden sich durch die zusätzliche Zeile „Gemeinnützige“ – das sind wohl Asylwerber, die zum Sicherheitsdienst eingeteilt wurden. In derselben Ausgabe sagte ein „Krone“-Informant, dass er als Zeuge beeiden könne, dass Asylwerber in den Heimen als Securitys eingesetzt worden seien.