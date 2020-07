Drogenexperiment endete für Linzer (44) tödlich

Komatös-letale Dosis

Am 23. November 2019 gaben die beiden aber Ronny Drängen nach. Die 33-Jährige zerschnitt laut Anklage ein Fentanyl-Pflaster, das sich der 44-Jährige unter die Zunge schob. „Diese Dosis war bereits komatös-letal“, so Staatsanwalt Reinhard Steiner. Aber der 25-Jährige setzte noch eins drauf, verabreichte Ronny, der schon stark benommen war, eine Substitolspritze. Ronny starb an einer Atemlähmung. Hilfe holten die Angeklagten erst, als es schon zu spät war.