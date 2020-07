SPÖ, FPÖ und NEOS fordern Rücktritt von ÖBAG-Chef

Der Chef der staatlichen Beteiligungsholding ÖBAG, Thomas Schmid, lässt erneut die Wogen in der Politik hochgehen. Der Grund: Wie Chat-Protokolle zeigen, soll Schmid in seiner früheren Funktion als Generalsekretär im Finanzministerium den Ausschreibungstext für den Spitzenposten in der Staatsholding vor seiner Bestellung zu seinen Gunsten mitformuliert haben. Hinzu kommen Drogenvorwürfe und Ermittlungen in der Causa Casinos gegen Schmid. SPÖ, FPÖ und NEOS fordern vehement seine Abberufung.