Elektroauto geriet während der Fahrt in Brand

Gegen 18.20 Uhr lenkte ein 75-Jähriger seinen Elektro-Pkw auf der Bundesstraße 145 von Bad Aussee kommend in Richtung Bad Goisern. Auf Höhe des Straßenkilometers 77,60 stellte der Lenker eine Rauchentwicklung im Frontbereich des Autos fest und hielt an. In der Folge begann der Pkw zu brennen. Der Lenker konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien.