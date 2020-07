Vettel: „Nicht so nah dran, wie ihr alle denkt“

Enscheidung Ende Juli?

Eine Entscheidung soll in den nächsten drei, vier Wochen fallen. Der mehrfach angekündigte 31. Juli, an welchem sich Racing Point dank einer Vertragsklausel Sergio Perez’ entledigen könnte, ist frei erfunden. Dennoch steht Teambesitzer Lawrence Stroll vor einer schwierigen Entscheidung. Auf der einen Seite hat er mit Perez eine bekannte Größe. Der Mexikaner ist gut integriert, bringt seine Leistung. Auf der anderen Seite ist es natürlich verlockend, einen vierfachen Weltmeister zu engagieren, der auch noch den zweitwichtigsten Markt repräsentiert. Das ist das Dilemma, in dem sich Stroll befindet. Also: Vettel zu Aston Martin? Eine Fifty-Fifty-Chance!