Freie Fahrt für Virus an unseren Grenzen

Alarmierend in Sachen Rückkehrer sind nach wie vor die bei Gesundheitschecks eher laschen Grenzkontrollen. So gab es am Dienstag beispielsweise 18.000 polizeiliche Überprüfungen (Auto, Pass etc.), aber nur bei knapp 12.000 davon waren Gesundheitsbehörden dabei. Sorgenkind bleibt der Süden mit Kärnten. Dort gab es zwar 2000 uniformierte Kontrollen, aber nur 13 (!) in Sachen Corona - freie Fahrt also für das Virus ...