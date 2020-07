Nächstes Kapitel im Streit um Leitspital Liezen

Die Opposition will einen „Neustart“, wie Lambert Schönleitner (Grüne) sagt. „Das Land Steiermark ist offensichtlich nicht in der Lage, das finanziell zu stemmen.“ Landesrätin Bogner-Strauß solle ihre Meinung ändern. Diese ließ allerdings mitteilen, dass sie am Leitspital festhält. „Die Versorgungswirksamkeit in Kombination mit leistungsstarken Gesundheits- und Facharztzentren wird besser für die Menschen der Region sein.“