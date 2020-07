Rätsel um Ausgangspunkt der Infektionskette

Die erkrankten Beamten hätten neben ihren privaten auch sehr viele dienstliche Kontakte gehabt. Auf Urlaub sei seines Wissens nach zuletzt aber keiner der betroffenen Kollegen gewesen, erklärte Lindenthaler. Der erste Fall in der Polizeiinspektion am Bahnhof sei am Wochenende aufgetreten, die anderen Beamten wurden dann am Montag positiv getestet. „Sie waren miteinander im Dienst und dürften sich untereinander angesteckt haben.“ Zuletzt waren drei positive Covid-19-Fälle bekannt, eine weitere Person zeigte Symptome.