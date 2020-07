Zutritt für Touristen außerhalb der Gebetszeiten

Die Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee rief weltweit Kritik hervor, besonders in den orthodoxen Ländern. Auch Papst Franziskus meldete sich besorgt zu Wort und erklärte, er empfinde „großen Schmerz“, wenn er an das Wahrzeichen in Istanbul denke. Die türkische Religionsbehörde Diyanet war am Dienstag um Beruhigung bemüht. Das UNESCO-Weltkulturerbe werde weiterhin - außerhalb der Gebetszeiten - für Besucher aus aller Welt geöffnet sein. Auch christliche Symbole könnten bleiben.