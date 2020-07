Remis in letzter Sekunde! Riesenlob für Hasenhüttl

„Man sieht, was der Trainer ihnen einflößt, von ihnen will, von ihnen verlangt“, sagte Ex-Star Matt Le Tissier, der 209 Tore in 16 Jahren beim Club erzielt hat. „Wenn man sie sieht, denkt man daran, was sie nächste Saison erreichen können. Ich erwarte mir einen Platz in der oberen Tabellenhälfte“, meinte der 51-Jährige.