Ellie Goulding: „Man muss Liebe annehmen können“

„Krone“: Ellie, zwischen „Delirium“ und deinem brandneuen Album „Brightest Blue“ sind ganze fünf Jahre ins Land gezogen. Eine Ewigkeit im Popgeschäft - was hat dich so lange aufgehalten?

Ellie Goulding: Gute Frage. Nach „Delirium“ war ich einige Jahre auf Tour und permanent unterwegs. Nicht nur in Europa, sondern auch in Übersee und wieder retour. Danach ging es zurück nach London und von dort bin ich für ein paar Jahre nach New York gezogen. Das war eigentlich der Hauptgrund, denn ich habe zwar immer Musik aufgenommen und viel geschrieben, aber ich wollte dort wirklich aktiv Zeit verbringen und in die Stadt eintauchen. Ich habe auch mein Management gewechselt. Ich war lange nicht bereit, in dieses Leben einzutauchen und wieder voll in den Business-Modus zu schalten. Das Leben kann dadurch ziemlich stressig sein und ich wollte es einfach genießen, einmal in Ruhe an nur einem einzigen Platz zu leben.