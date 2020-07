Essen bestellt: NBA-Star muss jetzt in Quarantäne

Nach der Ankunft auf dem Gelände des Vergnügungsparks Disney World, in dem die Liga abgeschottet von der Außenwelt die seit 11. März wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochene Saison beenden möchte, müssen die Spieler zunächst in Quarantäne, bevor sie trainieren dürfen. Holmes hatte nach dem Abschluss der anfänglichen Quarantäne kurzzeitig das Gelände verlassen, um eine Essensbestellung entgegenzunehmen. Dies führte dazu, dass der NBA-Profi dem strengen Reglement entsprechend erneut in Quarantäne muss.