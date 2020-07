1,5 Tonnen Kürbisse gestohlen

In einem Fall sind es Tonnen von frischem Gemüse, in einem anderen Bewässerungsaggregate samt Leitungen - die Äcker im Seewinkel nehmen gemeine Diebe jede Saison ins Visier. Bei einem Coup in Andau hatten Kriminelle 16 Tonnen Erdäpfel von einem Feld abtransportiert. Für den betroffenen Landwirt war der Diebstahl unerklärlich, denn die Kartoffelpreise befanden sich zum Tatzeitpunkt auf niedrigem Niveau. Seit Tagen sind Bauern im Seewinkel erneut Opfer von Kriminellen. Wie berichtet, hatte „Paradeiser-Kaiser“ Erich Stekovics aus Frauenkirchen zu Mittag bei Podersdorf die Ernte eingeholt, als drei Gemüse-Diebe vor seinen Augen eine große Menge Knoblauch vom Feld stehlen wollten. Auf der Flucht war das Trio über einen Radweg gerast, Sportler und Kinder mussten zur Seite springen, um nicht überfahren zu werden. Die Täter wurden geschnappt.