Wieder Kuhattacke im Stubaital: Frau verletzt

Tödliche Kuhattacke im Jahr 2014

Ebenfalls im Stubaital war es im Jahr 2014 zu einer tödlichen Kuhattacke gekommen, bei der eine Deutsche ums Leben gekommen war. Das letztinstanzliche OGH-Urteil sah den Bauern und das Opfer je zur Hälfte in der Schuld, was in der Folge zu immer wieder aufflammenden Debatten und abgeriegelten Almen geführt hat. Zuletzt etwa gab es kein Weiterkommen mehr im Rauriser Krumltal mitten im Nationalpark Hohe Tauern.