Die Schopp-Zukunft muss noch warten

Auch wenn es nur eine kurzzeitige Flucht vom stressigen Saison-Endspurt war. Denn kurz, nachdem Kapfenberg den Russ-Wechsel nach Hartberg verlautbart hatte, feierte der Bassenatratsch um Schopp wieder fröhliche Urständ. „Nein und nochmals nein, diese Personalrochade hat nichts mit meiner Zukunft zu tun. Ich hab Kurt Russ seit anderthalb Jahren am Radar, er hat in Kapfenberg einen fantastischen Job gemacht, einen attraktiven Fußball gespielt und Spieler super entwickelt. Mit seiner Erfahrung ist der Kurtl eine große Bereicherung für unseren Trainerstab“, erklärt der Hartberg-Coach und erstickt jene Meldungen im Keim, wonach Russ ohnehin für den frei werdenden Trainerjob geholt wurde.

„Stolz auf meine Spieler“

Und man glaubt Schopp, wenn er beteuert: „Ich hab meine Ohren bei den ganzen Wechsel-Spekulationen auf Durchzug geschaltet, meine ganze Konzentration gilt dem Play-off-Spiel am Mittwoch gegen die Austria.“