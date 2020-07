Cobra musste in Linz wegen Feuerzeug ausrücken

Zwei Linzer, 31 und 53 Jahre alt, gerieten am 9. Juli gegen 21 Uhr in einem Mehrparteienhaus in der Freistädter Straße in Linz aus derzeit noch unbekannten Gründen in eine verbale Auseinandersetzung. Im Zuge des Streites drohte der 53-Jährige seinem Kontrahenten mit einem vermeintlichen Revolver. Der 31-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei und aufgrund des geschilderten Sachverhaltes wurden mehrere Einsatzkräfte zusammengezogen.