„Neue Lungenentzündung“ tödlicher als Corona?

Die Situation in den anderen zentralasiatischen Staaten

Nur werden die Lockerungen wieder zurückgenommen. Seit dem Wochenende herrschen wieder Lockdown-ähnliche Zustände in der ehemaligen Sowjetrepublik. Andere zentralasiatische Staaten wie Usbekistan, Kirgistan und Tadschikistan haben seit Beginn der Corona-Pandemie ebenfalls jeweils mehrere Tausend Infektionen registriert. Nur das autoritär geführte Turkmenistan hat offiziell noch keinen einzigen Fall gemeldet. Menschenrechtler bezweifeln die Angaben jedoch und kritisieren, die Regierung gefährde so Menschenleben.