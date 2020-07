Sofia und Carl Philip: Süße Fotos aus dem Urlaub

Traumhafte Landschaft und lange Sommernächte: Dass eine Auszeit in Schweden wundervoll sein kann, das beweisen Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia nun mit süßen Fotos aus dem Familienurlaub. Der Spaß darf da freilich nicht zu kurz kommen: Im sportlichen Radler-Dress flitzten der 41-Jährige und seine Ehefrau etwa über einen Mountainbike-Park an „der wunderschönen Küste von Sörmland, etwas außerhalb von Trosa“, während die Mini-Prinzen sich am Trampolin austoben konnten.