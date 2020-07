Ibrahimovic und Rebic: Facts zu Milans Traum-Duo

Zlatan Ibrahimovic und Ante Rebic - das Gespann entpuppt sich mehr und mehr als das Traum-Duo des AC Mailand. Dieses Video (oben) stellt die spannendsten Facts zum Super-Gespann zusammen - unter anderem, dass Ibrahimovic in den neun Spielen von Beginn für Milan an acht Treffern direkt beteiligt war (fünf Tore, drei Vorlagen). Rebic indes gelang gegen Juventus zum ersten Mal in der Serie A im gleichen Spiel ein Tor und eine Vorlage.