Entenmutter überfahren: Polizei sucht jetzt Zeugen

Passanten hatten versucht, am 24. Juni gegen 11.50 Uhr eine Entenfamilie sicher vom Schiller- in den Goethepark zu leiten, als der unbekannte Autolenker die Anhalteversuche ignorierte. Zwei Frauen brachten die verbliebenen acht Küken zu einem Tierarzt und setzten sie dann in der Nähe des Parkbades in Krumpendorf aus, in der Meinung, sie würden von anderen Enten adoptiert werden. Aufgrund der vielen Medienberichte soll sich die Staatsanwaltschaft eingeschaltet haben. Augenzeugen mögen sich bei der Polizei melden: 059133/2583.